«القوى العاملة»: التصديق على 5595 عقداً وشهادة استمرارية خلال شهر للمصريين بالرياض

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدق مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، على 2541 عقد عمل بتجديد إجازات للعاملين المصريين، فضلا عن تصديق 3054 شهادة استمرارية بالعمل، بالإضافة إلى 117 عقد استقدام جديد، وتوفير فرص عمل داخلية لعمالة مصرية.
أعلن ذلك وزير القوي العاملة، محمد سعفان، عقب تلقيه تقريراً من الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي، عن ما تم تحقيقه خلال أبريل الماضي، من إنجاز في توفير فرص عمل وتجديد عقود للمصريين بالرياض.
وأشار إلى أن إجمالي المستحقات المالية التي قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بتحصيلها من خلال حل الشكاوي العمالية، بلغت 25 ألفاً و166 ريالاً سعودياً، أي ما يساوي 112 ألف جنيه مصري تقريباً.
كما قام المكتب بعمل 4 زيارات ميدانية لعدد من الشركات، والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فضلاً عن لقاءات مع مندوبي وممثلي الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالة المصرية بالرياض.
وتلقي المكتب 85 شكوي من العمال المصريين بالرياض، تم حل 15 شكاوي منها بالطرق الودية، وإحالة 20 شكوي للقضاء، ومازالت هناك 50 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلاً عن الرد على أكثر من 300 استفساراً من خلال المكتب مباشرة.
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