شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصناعة بالنواب: قرارات جامعة القاهرة لدعم البحث العلمي جريئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات التى اتخذها مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بشأن البحث العلمي، بالغة الأهمية بعد تقدم الجامعة في تصنيف «Leiden» الهولندي للجامعات لعام 2019 على مستوي العالم في مجال البحث العلمي طبقا للمعايير الدولية للتصنيف، وتم إدراج جامعة القاهرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية، حيث نشرت الجامعة 7406 بحثًا دوليًا، منهم 5749 بحثاً بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و217 بحثًا بالمشاركة مع الصناعة، و194 بحثاً متميزًا داخل أفضل 10 مجلات علمية دولية، محتلة المركز 341 عالميًا في هذا التصنيف.

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وأشاد «عامر»، في بيان له اليوم الثلاثاء، بقرار رئيس جامعة القاهرة، زيادة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس المنشورة بحوثهم في المجلات والدوريات العالمية بنسبة 100% بعد ضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي للبحوث العلمية، وكذلك زيادة تمويل النشر الدولي بنسبة 100%، مشيرٱ إلى أن مصر بحاجة للبحث العلمي الذي ينفع الناس ويساهم في التنمية المستدامة.

وقال «عامر»: إن «لجنة الصناعة بالبرلمان كانت ولازالت تطالب من الحكومة زيادة ومضاعفة ميزانية البحث العلمى والعمل على الاستفادة من الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد»، موجها التحية للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لتأكيده على أن ما تم اتخاذه من إجراءات في البحث العلمي والنشر الدولي يعد أكبر حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة، وذلك في إطار تشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من البحوث العلمية في دعم خطط الدولة نحو التنمية، وتأكيد إدارة الجامعة علي تقدم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثهم دوليٱ، وتشجيع البحوث التطبيقية المرتبطة بخدمة أهداف الدولة في التنمية.

وأعرب «عامر» عن سعادته بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، والتي تعد أول كلية للنانو تكنولوجي في مصر، وكذلك حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانات والمقومات اللازمة لإنشائها، لبدء الدراسة بها العام الجامعي المقبل، مؤكدا أهمية هذه الكلية لخدمة كل ما يهم الدولة المصرية فى هذا المجال.