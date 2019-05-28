شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد انتهائها بحد أقصى أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات بعد اتخاذ الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير التي تساهم في تيسير عملية الامتحانات دون حدوث معوقات.

وأكد «الخشت»، في تصريحات له، اليوم، الثلاثاء، على ضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد انتهائها بحد أقصى أسبوعين.

وأُحيط مجلس الجامعة بخطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية 2019، سواء على المستوى المركزي للجامعة أو على مستوى كل كلية أو الأنشطة الفردية للطلاب، وتشمل فتح الملاعب الرياضية في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، بجانب معسكر «قادة المستقبل» في نسخته الثالثة، الذي يقام هذا الصيف، بعنوان «تطوير العقل المصري، وفتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال».

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كما أكد الدكتور محمد عثمان الخشت على ضرورة استغلال فترة الإجازة الصيفية في إجراء عمليات الصيانة الشاملة لمرافق الجامعة، والمعامل، والمدرجات، والمدن الجامعية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، فعاليات القافلة الشاملة لمدينتي حلايب وشلاتين خلال شهر مايو، والتي ضمت 30 عضو هيئة تدريس في التخصصات المختلفة، الطبية والبيطرية والتربية الفنية والاجتماعية والثقافية، حيث قامت القافلة بالكشف الطبي على 1000 مريض في كافة التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان، وعمل ندوات توعية لصحة المرأة والطفل، والكشف المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب زيارة المزارع الحيوانية بالمدينتين وإجراء الكشف البيطري على ٣٠٠ ناقة وخراف، وتوزيع سلع غذائية على الأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أهمية تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما ناقش مجلس جامعة القاهرة دعم صندوق الرعاية الطبية لأسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما وافق على إنشاء وحدة لرصد ودراسة المشكلات البيئية والاجتماعية.

واستهل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس وأسرة الجامعة من الأساتذة والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.