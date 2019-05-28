شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على إنشاء مشروعين للصرف الصحي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن استثناء قطعتى أرض من مساحات من الأراضى الزراعية بمركز المحمودية، لإنشاء مشروعين للصرف الصحي عليها.

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وأوضح «آمنة» أنه تم استثناء مساحة 625 م2 بقرية الربعمائة، التابعة لقرية كوم النصر بمركز المحمودية، تبرع بها أحد المواطنين لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، واستثناء مساحة 500 م2 بقرية الربعمائة بمركز المحمودية، تبرع بها أحد المواطنين لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وأضاف المحافظ أن المشروعين من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطق بشأنه الشروط الواردة للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقوانين المنظمة، مع التزام أجهزة الحكم المحلى، والأجهزة التنفيذية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع، دون أي تعديات، ودون أدنى مسؤولية على الوزارة لدى حقوق الغير.

كما أشاد المحافظ بالمشاركة المجتمعية والتنسيق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، للعمل على تلبية احتياجات المواطنين، من الخدمات والمرافق العامة.