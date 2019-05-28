شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: الكشف عن بقايا منزل يرجع لـ«العصر البطلمي» بتونا الجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتائج أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول بمنطقة آثار تونا الجبل، الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزءا من مجمع سكنى من العصر البطلمي.

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وقال جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن أعمال الحفائر شملت أيضا التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، وأثناء أعمال الحفر الأثري داخل ثلاث غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم على الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.

وعثرت البعثة على بقايا أمفورات من القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وبقايا عظام حيوانية لأحصنة وحمير، وعدد أربعة أوستراكات مكتوب عليها نص باللغة اليونانية والخط الديموطيقي، وتم العثور أيضًا على مجموعة من العملات الفضية كانت موجودة داخل صرة من الكتان موضوعة أسفل أحد أركان أرضية المنزل، وبدراسة هذه العملات تبين أنها ترجع للفترة ما بين الملك بطليموس التاسع والملك طليموس الحادي عشر.

وأشار أحمد حماد، مدير موقع مدرسة الحفائر، إلى أنه تم تدريب الملتحقين بالمدرسة على أساليب الحفاظ على نتاج الحفائر من عظام حيوانية وتصنيفها من حيث عظام الثديات والطيور والأسماك والزواحف، وأساليب التفرقة بينهم.