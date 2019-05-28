شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تنفيذ 42 قرار إزالة بشارع ترسا.. واستكمال أعمال الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت محافظة الجيزة أعمال رصف شارع ترسا والذي يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الأهرام، وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن حي العمرانية يتابع على مدار اليوم أعمال استكمال الطبقة النهائية للرصف بالشارع، وذلك بداية من تقاطعه مع شارع المريوطية وحتى شارع المحولات.

وقال «راشد» إنه تم دعم الشارع بــ80 عمود إنارة حديث «ليد»، بالإضافة إلى قيام هيئة النظافة بزراعة الجزيرة الوسطى بالنخيل، حيث تم دعمه بـ 80 نخلة لإضفاء لمسة جمالية على الشارع، مشيراً أن الشارع ساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات المرورية على شارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية وحتى شارع المحولات، حيث أصبح المحور المرورى الرئيسي لسكان مناطق ترسا والعروبة وعز الدين عمر واسباتس والثلاثينى والكوم الأخضر والمحولات وعدد كبير من قاطني حي العمرانية.

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وكلف محافظ القاهرة، حي العمرانية بسرعة إنجاز الأعمال للاستفادة من المحور المروري، بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالشارع.

وأكد «راشد» على عدم السماح بأي تعديات للمنشآت التجارية بالشارع للحفاظ على المجهودات التي تمت به، خاصة أنه تم تنفيذ 42 قرار إزالة حتى الآن بالشارع لإزالة كافة التعديات على خطوط التنظيم والتي كانت السبب الرئيسى في ضيق الحارات المرورية بالشارع ووجود إشغالات على جانبي الطريق.

من جانب آخر، وجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية برفع كفاءة إحدى الحدائق المتروكة بالمدينة استجابة لمطالب المواطنين لتكون متنفسا لهم، حيث تم رفع أطنان من المخلفات من داخل الحديقة وتجميلها وتركيب وسائل للري بها إلى جانب دعمها بمساحات خضراء إضافية ودهان البلدورات وتهيئة مقاعد الجلوس لتكون مؤهلة لاستقبال المواطنين.

تنفيذ قرار إزالة بشارع ترسا واستكمال طبقة الرصف وتركيب أعمدة إنارة

تنفيذ قرار إزالة بشارع ترسا واستكمال طبقة الرصف وتركيب أعمدة إنارة

تنفيذ قرار إزالة بشارع ترسا واستكمال طبقة الرصف وتركيب أعمدة إنارة