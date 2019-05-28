شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان محطة مياه سرياقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، محطة مياه سرياقوس بمحافظة القليوبية، والتى تم تنفيذها على مساحة 34 ألف م2، وتستعد حالياً لإجراء تجارب التشغيل.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه «تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الشرب بسرياقوس 145 ألف م3/يوم، وتعمل بنظام الديناساند (نظام مرشح الرمل الديناميكى)، والذى يتميز بتوفير وحدات المروقات والمرشحات الموجودة بالنظام التقليدي».

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وأضاف الوزير أنه «تخدم المحطة حوالى مليون نسمة بقرى (محطة القوات المسلحة- سرياقوس- عزب سرياقوس الغربية- عرب العيايدة- الجبل الأصفر- القلج- سندوة- المنايل- كفر حمزة)».

من جانبه، أشاد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بالمشروع العملاق الذي يخدم قطاعا كبيرا من سكان المحافظة، متوجها بالشكر لوزارة الإسكان على جهدها في تنفيذ هذا المشروع.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه «جارٍ تنفيذ 72 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة القليوبية، بتكلفة 5.1 مليار جنيه، وتضم، 12 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 457 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، لخدمة 3 ملايين نسمة، و60 مشروعاً للصرف الصحى، منها 34 قرية، بطاقة 342 ألف م3/يوم، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، لخدمة 1.2 مليون نسمة»، مشيراً إلى أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمحافظة ستصل إلى 71.2 % من السكان بنهاية شهر يونيو المقبل، بعد أن كانت 37.7 في نهاية يونيو 2014، وهو ما يُعد نقلة نوعية حققتها وزارة الإسكان لخدمة سكان المحافظة في وقت قياسى.