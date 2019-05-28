شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تطرح الكعك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية (الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة طوارئ سيتم تطبيقها، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية، تتضمن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، وهي «النيل والأهرام والإسكندرية»، ومنافذ شركتي الجملة، والسيارات المتنقلة.

وتتضمن قائمة السلع المطروحة الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها.

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وطرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وتضمنت الأسعار ما يلي: «50 جنيهًا لكيلو البسكويت، و60 جنيهًا لكيلو الكعك السادة، وكعك بالملبن 65 جنيهًا للكيلو، وكعك بالمكسرات 90 جنيهًا للكيلو، وبيتي فور سادة 65 جنيهًا للكيلو، وبيتي فور لوكس 85 جنيهًا للكيلو، وغريبة سادة 80 جنيهًا للكيلو، وغريبة باللوز 90 جنيهًا للكيلو».

كما توجد عروض خاصة لـ«العلب المُشكلة»، وذلك على النحو التالي: «علبة كيلوجرام بـ64 جنيهًا، وعلبة 2 كيلوجرام بـ 128 جنيهًا، وعلبة 3 كيلوجرامات بـ192 جنيهًا، وعلبة 4.5 كيلوجرام بـ355 جنيها».