شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوقع بروتوكولًا لإقامة منطقة لوجستية بـ7 مليارات جنيه اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يوقع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين لإنشاء منطقة لوجستية بمدينة الغردقة بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد محافظ البحر الأحمر أنه تم تخصيص 60 فدانًا غرب مدينة الغردقة لإقامة منطقة لوجستية للسلع الغذائية والاستهلاكية باستثمارات تصل 7 مليارات جنيه، وتتيح 12 ألف فرصة عمل ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وخفض الأسعار وتكلفة نقلها من أسواق الإنتاج للمستهلكين، ومن المقرر طرح المنطقة اللوجستية للتنفيذ خلال العام الحالي.
وأضاف «عبدالله» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الموقع الذي تم تخصيصه تم تحديده بجوار المنطقة الصناعية بالطريق الدائري غرب الغردقة المواجهة لمدينة الحرفيين لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح المنطقة اللوجستية للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
كما تهدف المنطقة إلى معاونة أصحاب مزارع الوجه القبلي لتصريف منتجاتهم وإمداد أسواق المحافظة والقرى السياحية باحتياجاتهم اليومية من الخضار والفاكهة.
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