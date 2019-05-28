شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نهارية ومسائية متواصلة لإزالة الإشغالات بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنظيم حملات نهارية ومسائية متواصلة لإزالة الإشغالات تحت إشراف رئيس الجهاز، ونوابه، ومدير إدارة التنمية، ورئاسة الأحياء، وبالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه الإمكانيات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية بها.

وقال «الشربيني»: إنه «تم تنظيم حملة في الحي الـ12 أمام مدرسة أحمد زويل بالمجاورة الثانية، تم خلالها إزالة السوق العشوائية، ورفع لافتات من شارع جمال عبدالناصر، مروراً بالسوق العشوائية أمام مدرسة أسامة بن زيد بالحى العاشر، وتم مصادرة بعض الإشغالات»، مؤكداً أن الحملات مستمرة لتشمل المدينة بأكملها.