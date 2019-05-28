شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة ومديرية أمن القاهرة يستردان قطعة أرض بمليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن القاهرة، في إزالة التعدي واسترداد قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والتي تقدر قيمتها الحالية بنحو مليار جنيه شمال مشروع مدينتي بطريق السويس، كما تم خلال الحملة إزالة عدد 7 مبان مقامة من الطابق الأول وسور حجري على أملاك الدولة بالمدينة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن الحملة التي استمرت نحو 3 ساعات لإزالة التعدي على قطعة الأرض، والذي استمر لفترة أكثر من 20 عاماً.

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وأضاف أن «الحملة جاءت بالتنسيق مع اللواء خالد جاد، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، وإدارات الشرطة المعنية، ممثلة في شرطة الأمن العام والمرافق والتعمير والمباحث والأمن المركزي، والعمليات الخاصة، بجانب إخطار قطاع الأمن الوطنى، وأمن جهاز المدينة، وتجهيز جميع المعدات العاملة فى الجهاز، والتى استطاعت إزالة المباني المقامة بالمخالفة على أرض الدولة في 3 ساعات فقط».

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي علي حق الدولة، مشيراً إلى أن الحملة شارك بها المقدم محمد سامر، رئيس شرطة التعمير بالمدينة، ونواب رئيس الجهاز، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية وأمن جهاز القاهرة الجديدة، وعدد 16 لودر، و6 سيارات قلاب، وحفار، ومعدِة شاكوش، و4 كساحات لنقل المعدات، وعدد 2 جاك هامر.

وأكد رئيس جهاز المدينة أن الحملة تأتي في إطار الحملات المتواصلة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والتى يشنها جهاز القاهرة الجديدة، لإزالة التعديات على الأراضى التابعة للمدينة، مضيفاً: أن «مثل تلك الحملات ستستمر، حتى إزالة آخر مخالفة بالمدينة».