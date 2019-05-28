شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر تعلن بدء إزالة التعديات على طريق الكباش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بدء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، بمصاحبة قوات التأمين المرافقة، تنفيذ أعمال إزالة التعديات «مبانٍ وإشغالات» لاستكمال أعمال المراحل الأخيرة المتبقية بطريق الكباش الفرعوني الأثري، والذي يهدف لتحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، ليعود الطريق إلى سابق عهده في حقبة مهمة من تاريخ مصر الفرعوني، ليكون دليلاً على إبداع فن العمارة المصرية القديمة، ومقصداً للسياحة العالمية، والذى يمتد بطول 2700 متر، من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمى، أن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش واستكمال المراحل الأخيرة منه، والمتعدَّى على جزء من مساحته من قِبَل بعض الأهالي بنجع أبوعصبة بـ«الكرنك»، يُعد مشروعًا قوميًا وتنمويًا، ويمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ مصر العظيم، كما أن الدولة كانت راعية للبُعد الاجتماعي للمواطن الأقصري، حيث تم عقد اجتماعات عديدة على أعلى المستويات التنفيذية مع الأهالي المتعدين بالبناء على أراضي أملاك الدولة، والتي تتداخل مع مشروع كشف طريق الكباش، لتوضيح وشرح المشروع والعائد منه وأهدافه، وتعريفهم بالتعويضات العادلة والمناسبة التي تم رصدها للشاغلين لتلك المساحة.