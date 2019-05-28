شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تواصل مكافحة الجراد الصحراوي بأسوان والوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الفنية بالوزارة باتخاذ جميع الإجراءات لمكافحة الجراد الصحراوي ومحاصرته في مواقع تواجده بالمناطق الحدودية.

وقال الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن جهود الإدارة مستمرة في محاصرة الجراد ومكافحته بمحافظة أسوان وأيضًا بمنطقة الأربعين بالوادي الجديد، حيث قامت قاعدة الجراد بالخارجة، التابعة للإدارة العامة للجراد، بمسح المناطق التي وردت منها بلاغات تفيد بوجود جراد صحراوي بدائرة نطاق الوادي الجديد، فقد تمت أعمال الرصد في بعض المناطق.

وأضاف «ياسين» أنه مازالت أعمال المسح والمكافحة للجراد الصحراوي مستمرة في عملها في المناطق المذكورة، مؤكداً أن وزير الزراعة أعطى تعليمات بتوفير كل الدعم لمكافحة الأعداد المحدودة من الجراد الصحراوي، التي تتم مكافحتها حاليًا في بعض المناطق الحدودية، لافتاً إلى جاهزية الإدارة على مدار الساعة للتعامل مع أي أسراب للجراد فور الإبلاغ عنها.