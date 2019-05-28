"البحث العلمي" تعلن مسابقة تصميم لأفضل شعار لبرامجها بجائزة 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لأول مرة، مسابقة غير تقليدية لاختيار "تصميم أفضل شعار" لمجموعة من برامجها، في إطار مجموعة من البرامج تقدمها الأكاديمية لاحتضان ودعم المبتكرين من جميع أطياف المجتمع من طلاب الجامعات وأفراد المجتمع المحلي والشركات التكنولوجية الناشئة؛ إضافة إلى إنشاء مكتب متكامل للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمخترعين وهو مكتب براءات الاختراع المصري كما تُطلق أكاديمية الوايبو بهدف رفع الوعي بمجال الملكية الفكرية.

وقالت أكاديمية البحث العلمي، في بيان، الأربعاء، إنه يجرى اختيار أفضل خمسة شعارات بموجب شعار واحد لكل من (مشروعات التخرج، برنامج القاهرة تبتكر، طبق فكرتك، مكتب براءات الاختراع المصري، أكاديمية الوايبو)؛ على أن يكون العمل إبداع شخصي، وأصلى، وغير مقلد، ويحوى فكر جديد.

واشترطت الأكاديمية، أن يكون للتصميمات طابع ترويجي، ويتنازل صاحب العمل عنه للأكاديمية حتى تتمكن من استخدامه على جميع أوراقها الرسمية والمواقع الإلكترونية وكافة وسائل الاعلام.

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وتابعت: "يمكن أن يشارك في المسابقة كل من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، وأفراد المجتمع المحلى، والشركات الناشئة لتصميم أفضل شعار بما يتناغم مع هدف البرنامج".

وأضافت: "على كل من لديه القدرة على الإبداع ويريد أن يسارع بالاشتراك في هذه المسابقة يرجي التسجيل وملء استمارة التقدم عبر الرابط التالي http://forms.asrt.sci.eg/bestDesign/ في موعد اقصاه 27 يونيو 2019، وللاطلاع على أهداف ورسالة الأكاديمية ونشر الوعي بمراحل المسابقة يمكن الدخول على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg".

وأشارت إلى أنه من المقرر ذكر بيانات أصحاب الأعمال الفائزة على الموقع الرسمي للأكاديمية، حفاظًا على حقوقهم الأدبية، بعد الوصول إلى المرحلة النهائية من إعلان النتائج وتوزيع الجوائز وسيحظى الفائز الأول عن كل شعار على جائزة مالية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي قدرها 20 ألف جنيه.