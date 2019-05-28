بدء الفترة الثانية لامتحان الفيزياء لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، المقيدون بالصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء، خلال الفترة المسائية التي بدأت في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثانية والنصف.

ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء الطلاب الامتحان إلكترونيًا من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس.

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وخلال الفترة الصباحية، أدى طلاب المدارس الحكومية الامتحان إلكترونيًا في نفس المادة، مؤكدين سهولته.

وانطلقت امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، بتاريخ 19 مايو 2019، وبدأت بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى 1 يونيو المقبل.

وتكمن أهمية هذه الامتحانات في أنها تعد التطبيق الرسمي الأول لنظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية، الذي يعتمد على قياس مستوى فهم الطلاب للمعلومات وليس حفظها، كما يعد أول تجربة لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.