بسبب الخلافات عائلية.. ‏‫عاطل يطلق النيران على أشقاء والدته بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من السيطرة على مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم.

كان قسم شرطة الوايلي، تلقى بلاغاً بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد طرفيها طرف أول، عاملين كاوتش "شقيقن"، مصابين، وطرف ثان: عاطل 20 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12 مم، وطلقة نارية، مظروف فارغ من ذات العيار) نجل شقيقة الطرف الأول.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات عائلية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي على المجني عليهما بسلاح ناري محدثاً ما بهما من إصابات.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.