موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون.. والتحريات: مريضة نفسياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

كان قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة، 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاه على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها .

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات وجمع معلومات بسؤال نجليها ( مهندس، 55 سنة - طبيب ، 58 سنة، "مصاب بجرح باليد اليمنى"، حيث قرر الأول بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقتهما "موظفة سابقاً، 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها " المجنى عليها " بمحل البلاغ، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتهما ووجود هرتها مذبوحة أعلى الجثة ، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثاني السيطرة عليها قامت بالتعدي عليه محدثة إصابته المنوه عنها، وأضاف بأن شقيقته مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بإحدى مستشفيات الطب النفسي لمدة 6 شهور، وبتاريخ الواقعة انتابتها حالة من الهياج قامت على أثرها بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.