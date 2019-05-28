السجن المشدد 10 سنوات لعاطل سرق مواطنا بالإكراه في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع. م" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه بالمرج.

وأسندت النيابة للمتهم "ع. م"، تهمة سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وتعديه على المجني عليه "ع. ف" بقصد سرقته، فتمكن من شل حركته والاستيلاء على المسروقات.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية، بدون تصريح في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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ترجع الواقعة بتلقي قسم المرج، بلاغاً يفيد بتعرض عدد من الأهالي للسرقة بالإكراه على يد المتهم المذكور.

وبالانتقال وتكثيف التحريات، تم التأكد من صحة الواقعة، تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالي.

تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.