ضبط تاجر ألعاب نارية بحوزته مليون و640 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص (تاجر، ومقيم بأسيوط) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر"، كائن بدائرة القسم، وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية عبارة عن عدد (14) كرتونة ألعاب نارية بإجمالي (640,000) ستمائة وأربعين ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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