أمطروه بالرصاص.. كشف غموض مقتل عامل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

كان مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول "عامل بمحل حدايد وبويات ببندر ساحل سليم، 30 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة.

وبسؤال والده، صاحب مقهى، 60 سنة"، قرر أنه أثناء تواجد ابنه بمحل عمله أطلق مجهول أعيرة نارية تجاهه، فأودى بحياته، وهرب مستقلاً دراجة نارية.

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة (حداد، 23 سنة – وعامل، 25 سنة) مقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه بالاتفاق مع الثاني، وفى سبيل تنفيذ ذلك أعد السلاح المستخدم في الواقعة "طبنجة" وبتاريخ الحادث توجها لمحل الواقعة مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة الثاني وأطلق أعيرة نارية من الطبنجة تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وهربا، وأرشدا عن الطبنجة والدراجة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.