ضبط 3 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال" بحيازتهم "مخدرات وسلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية في مداهمة استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (السحر والجمال) من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية وبحيازتهم مواد مخدرة وسلاح ناري.

وأسفرت الحملة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن عن ضبط عاطل، 43 سنة، وسبق اتهامه بقضية سرقة بالإكراه، وبحيازته فرد خرطوش و3 كيلو بانجو بقصد الاتجار.

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كما تم ضبط عاطل، 21 سنة، بحوزته 25 جرام هيروين بقصد الاتجار، مُتخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وآخر بحوزته مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.