أخبار مصر | عاجل.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، فى اعتماد نتيجة امتحان الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2018/ 2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 96.5%، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 96%, هذا ويتقدم الأزهر الشريف لأبنائه فى الخارج بالتهنئة متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح فى حياتهم العلمية والعملية.