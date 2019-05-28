أخبار مصر | "بيت بطلمي وكنز".. في أول كشف أثري لأول مدرسة حفائر تابعة لوزارة الأثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيت بطلمي وكنز".. في أول كشف أثري لأول مدرسة حفائر تابعة لوزارة الأثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال السمسطاوي، مدير عام أثار مصر الوسطى، إن أعمال مدرسة حفائر المركز العلمي للتدريب بمصر الوسطي في موسمها الأول بمنطقة آثار تونا الجبل، الكشف عن بقايا بيت أثري كان جزء من مجمع سكني من العصر البطلمي، وصرة من العملات الفضية.

وأشار "السمسطاوي" إلى أن الحفائر قامت بعمل التنظيف السطحي للطبقة الحديثة للموقع، وأثناء أعمال الحفر الاثري داخل ثلاث غرف من المنزل تبين أن المنزل صمم علي الطراز البرجي للمنازل، وهو الطراز الشائع خلال العصر البطلمي.

وتابع أنه تم العثور ايضا علي مجموعة من العملات الفضية كانت موجودة داخل صرة من الكتان موضوعة اسفل أحد أركان أرضية المنزل، وبدراسة هذه العملات تبين انها ترجع للفترة ما بين الملك بطليموس التاسع و الملك طليموس الحادي عشر.

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وعثرت البعثة علي بقايا عظام حيوانية لأحصنة وحمير، وعدد أربعة أوستراكات مكتوب عليها نص باللغة اليونانية والخط الديموطيقي.

ولفت أحمد حماد مدير موقع مدرسة الحفائر، إلى أنه تم تدريب الملتحقين بالمدرسة علي أساليب الحفاظ علي نتاج الحفائر من عظام حيوانية وتصنيفها من حيث عظام الثديات والطيور والأسماك والزاحف، وأساليب التفرقة بينهم.

جدير بالذكر أن هذه هي أول مدرسة حفائر تنظمها وزارة الآثار بمنطقة آثار تونا الجبل، بالتعاون مع المركز العلمى للتدريب بمنطقة آثار مصر الوسطى، وذلك لتدريب عدد 15 مفتش آثار من مختلف قطاعات الوزراة ( مصري – اسلامي – ترميم) على استخدام أحدث أساليب الحفائر العلمية والاساليب والمعدات ذات التقنية الحديثة، وذلك تحت اشراف مجموعة من المدربين الاكفاء