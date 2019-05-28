أخبار مصر | "أمهات مصر": هناك تباين في الآراء حول مستوى امتحان فيزياء أولى ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": هناك تباين في الآراء حول مستوى امتحان فيزياء أولى ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك تباين في الآراء حول مستوي إمتحان مادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة، اليوم الثلاثاء.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا سهولة إمتحان الفيزياء، بينما أكد آخرين علي أن الإمتحان متوسط الصعوبة، بينما رآي البعض الآخر أن الإمتحان صعب وفي مستوى الطالب المتميز.

وأوضحت عبير، أن هناك شكاوى من تعدد نماذج الإمتحان وأختلاف مستوي كلا منهما، فضلا عن فصل التابلت بدون سبب وهو ما أدي ضياع جزء من الوقت المخصص للإمتحان، وصعوبة بالكتابة بالقلم علي التابلت، وكذلك ضيق الوقت المخصص للإمتحان والذي لا يتناسب مع طبيعة وعدد الأسئلة.

