أخبار مصر | رئيس جامعة القاهرة: خطة للأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة القاهرة: خطة للأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة، وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الامتحانات تشهد هدوءً واستقرارًا في جميع الكليات بعد اتخاذ الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير التي تساهم في تيسير عملية الامتحانات دون حدوث معوقات، مؤكدًا على ضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد انتهائها بحد أقصي أسبوعين.

وأُحيط مجلس الجامعة، بخطة الأنشطة الطلابية خلال الاجازة الصيفية 2019، سواء على المستوي المركزي للجامعة أو على مستوي كل كلية أو الأنشطة الفردية للطلاب، وتشمل فتح الملاعب الرياضية في الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات، وتنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب في الحرف والمشروعات الصغيرة، بجانب معسكر "قادة المستقبل" في نسخته الثالثة والذي يقام هذا الصيف، بعنوان "تطوير العقل المصري. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على ضرورة استغلال فترة الاجازة الصيفية في اجراء عمليات الصيانة الشاملة لمرافق الجامعة، والمعامل، والمدرجات، والمدن الجامعية.

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وأُستعرض مجلس جامعة القاهرة، فعاليات القافلة الشاملة لمدينتي حلايب وشلاتين خلال شهر مايو، والتي ضمت 30 عضو هيئة تدريس في التخصصات المختلفة، الطبية والبيطرية والتربية الفنية والاجتماعية والثقافية، حيث قامت القافلة بالكشف الطبي علي 1000 مريض في كافة التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لكل حالة بالمجان، وعمل ندوات توعية لصحة المرأة والطفل، والكشف المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب زيارة المزارع الحيوانية بالمدينتين وإجراء الكشف البيطري علي ٣٠٠ ناقة وخراف، وتوزيع سلع غذائية على الأهالي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أهمية تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية في المناطق الأكثر احتياجًا.

كم ناقش مجلس جامعة القاهرة، دعم صندوق الرعاية الطبية لأسر أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما وافق على إنشاء وحدة لرصد ودراسة المشكلات البيئية والاجتماعية.

واستهل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس وأسرة الجامعة من الأساتذة والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.