أخبار مصر | "الإفتاء" توضح حكم من فاتته صلاة التراويح ويريد أدائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" توضح حكم من فاتته صلاة التراويح ويريد أدائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، في فتوى لها، إنه يستحب قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.

واستشهدت الدار، ردا على يقول: "هل صلاة التراويح تقضي لمن فاتته؟" بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ؛ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً" رواه ابن حبان في "صحيحه.