أخبار مصر | الإذاعة المصرية تبث أخبار كأس الأمم بأكثر من 4 لغات في 5 دول إفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإذاعة المصرية تبث أخبار كأس الأمم بأكثر من 4 لغات في 5 دول إفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، عن انتهاء الهيئة الوطنية للإعلام، من شراء عدة أجهزة متخصصة لاستقبال بث الإذاعة في 5 دول إفريقية، هي: أوغندا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وبوروندي.

وقال "نوار" إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عودة الاهتمام بدول القارة السمراء، في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن الإذاعة المصرية أجرت عدة اتصالات مع المسؤولين في هيئات الإذاعة والتلفزيون بهذه تلدول الإفريقية؛ للاتفاق على تولي "ماسبيرو" شراء أجهزة لاستقبال الإذاعة السواحيلية من القاهرة، وبثها عبر موجات fm بها، على أن يجرى من خلالها بث أخبار الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي ستُقام في القاهرة يونيو المقبل.

وأكد "نوار" أنه من المقرر أن يجرى بث كواليس الفرق وكل ما يتعلق بمواعيد المباريات والتدريبات ونتائج كل المبارايات باللغة السواحيلة، والتي تعتبر الأكثر انتشارًا في الدول الإفريقية، مبينًا أنَه سيجرى تقوية بعض الشبكات الإذاعية الموجهة إلى إفريقيا، لما لها من تأثير كبير في القارة السمراء.

وأكد أن الإذاعة ستعمل على بث برامج الإذاعات الموجهة من خلال الأجهزة الجديدة، وبلغات متعددة، مثل العربية والإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى أوروبية وإفريقية وآسيوية، موضحًا أنها ستبث 35 خدمة إذاعية، بعضها قصيرة المدى، وبعضها الآخر يصل إلى 5 ساعات يوميًا.