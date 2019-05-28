أخبار مصر | وزيرا النقل والاستثمار والتعاون الدولي يبحثان سُبل تدعيم الإستثمار في مجال النقل بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا النقل والاستثمار والتعاون الدولي يبحثان سُبل تدعيم الإستثمار في مجال النقل بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، في بيان اليوم، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقد ثالث اجتماعات اللجنة المُشّتركة مع الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بمقر الوزارة، وبحضور قيادات الوزارتين.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا سُبل تدعيم الإستثمار في مجال النقل بمصر وذلك لإستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات حيث تم إستعراض الإستثمارات الخاصة بتطوير الخط الأول( 605 مليون يورو )وكذلك الإستثمارات الخاصة بترام الرمل بالإسكندرية والخطط المُستقبلية الخاصة بهذا التطوير وكذلك الإستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية مثل تطوير نُظم الإشارات بخطوط(القاهرة – إمبابة – الجيزة – برطس) ، (قليوب – شبين القناطر – الزقازيق)، (الجيزة – بني سويف )، بالاضافة الى مناقشة الإجراءات الخاصة بإستثمارات صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد والتي تُعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية والتعاون الإستثماري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار بإستثمارات 290 مليون يورو وكذلك الخطط الإستثمارية لإزدواج بعض الخطوط مثل دمياط / المنصورة وخط المناشي.

ولفتت إلى أنه في مجال الطرق والكباري تم مناقشة الخطوط المُستقبلية الإستثمارية في قطاع النقل والتي سيكون لها اثر كبير في تطور قطاع النقل ودعم العلاقات المصرية الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي مثل مشروع طريق مصر / تشاد بطول 1102 كم ومشروع طريق القاهرة / كيب تاون بطول 1155 كم داخل الأراضي المصرية، أما في مجال النقل البحري والنهري فتباحث الجانبان حول مشروع إنشاء محطة مُتعددة الأغراض بميناء نويبع البحري وإنشاء حوض عائم بأسوان.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير كافة عناصر منظومة النقل وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام والذي يخدم ملايين الركاب يوميا مشيرا الى يجري على ارض الواقع تنفيذ لمشروعات ضخمة في السكك الحديدية والطرق والكباري والمترو والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل المختلفة.