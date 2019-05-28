مصر | "دبحت فوق جثتها قطة".. القبض على موظفة قتلت والدتها المسنة بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دبحت فوق جثتها قطة".. القبض على موظفة قتلت والدتها المسنة بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على موظفة سابقة قتلت والدتها وذبحت قطته بمنطقة الزيتون.

وتلقت مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا بالعثور على جثة سيده مسنه وعلى الفور قوه امنيه من المباحث.

وبالفحص تبين ان الجثه مسجاه على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات طعنيه بالصدر كما ووجدوا باعلى الجثه على هرة مذبوحة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع معلومات بسؤال نجليها أحدهمامهندس والآخر طبيب "مصاب بجرح باليد اليمنى، حيث قرر الأول بتلقيه إتصال هاتفى من شقيقتهما موظفة سابقًا، عمرها 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها " المجنى عليها " بمحل البلاغ وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقه بجوار جثة والدتهما ووجود هرتها مذبوحة أعلى الجثة، وبحوزتها مقص معدنى وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثاني السيطرة عليها قامت بالتعدى عليه محدثة إصابته المنوه عنها.