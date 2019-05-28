مصر | رفع 38 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 38 حالة إشغال طريق بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة المرافق بقطاع أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وتم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية ففي مجال المرافق تم ضبط غرزة شاي – 2 خلاطة -3 استاند – 3 مدرج فاكة -5 تروللي -5 شمسة -ونش -3 ثلاجة -3 عربية يد –تروسيكل – 11 ميزان ) الإجمالي 38 مخالفة.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.