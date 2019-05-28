شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: الجيش المصري سيظل مثالاً يُحتَذَى به في الوطنية والإخلاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية وقوات التدخل السريع وعددًا من هيئات وإدارات القوات المسلحة وعددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات العسكرية تناول وجبة الإفطار، والذي يأتي ضمن لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والاستعداد القتالى لجميع الوحدات والتشكيلات.

وألقى قائد المنطقة المركزية كلمة أكد فيها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع الوحدات، والذي مكّن رجال القوات المسلحة بمختلف مواقعهم من أداء مهامهم العسكرية بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في خطط البناء والتنمية الشاملة للدولة.

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وقد بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن ضد جميع المخاطر والتحديات.

وأكد القائد العام أن الجيش المصري سيظل دائماً مثالاً يُحتَذَى به في الوطنية والإخلاص والعمل بتجرد تام لإعلاء المصلحة العليا للوطن، وأن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة في ظل الاستمرار في تطوير نظم التسليح البرية والبحرية والجوية وامتلاك أحدث الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط وضباط الصف والجنود تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى وأداء المهام والواجبات المكلفين بها في نطاق مسؤوليتهم خلال الفترة الماضية.

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمد زكى يتناول الإفطار مع مقاتلى المنطقة المركزية وقوات التدخل السريع