«التعليم العالي» تقيم حفل الإفطار السنوي للوافدين بمشاركة طلاب من 35 دولة

نظمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، التابعة لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، بوزارة التعليم العالي، حفل الإفطار الرمضاني السنوي للطلاب الوافدين، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور لفيف من الطلاب الوافدين من 35 جنسية مختلفة ولفيف كبير من رؤساء الجامعات المصرية وعدد من السفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والأفريقية، هذا بالإضافة إلى قيادات وزارة التعليم العالي، وخلال حفل الإفطار تم تقديم فقرة فنية من التراث المصري.

وأكدت الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حرص القطاع على إقامة هذا الحفل السنوي تأكيدًا على دور مصر الريادي وتدعيماً لأواصر الصداقة مع مختلف دول العالم.

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وأضافت «صبحي» أن منظومة الوافدين أصبحت تمثل أهمية كبيرة للوزارة، مشددة على تدعيم الخدمات التي تقدم للطلاب الوافدين لجذب أعداد أكبر منهم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، أن الإدارة تحرص على تنظيم هذا الحفل السنوي من باب الترحيب والتواصل البَنّاء مع الطلاب الوافدين الدارسين بالمؤسسات التعليمية المصرية، ما يترك انطباعًا طيبًا في ذاكرتهم بعد عودتهم إلى أوطانهم، كما قدمت الشكر إلى جميع أطراف منظومة الوافدين بالوزارة باعتبارهم شركاء النجاح.

وأكدت «كمال» الدور المهم الذي تقوم به الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين في تذليل جميع العقبات أمام الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية والعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين من خلال مواكبة عمليات التطوير المستمرة.