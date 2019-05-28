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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشروق يكرم الموظف المثالى لشهر مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرَّم المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أحد العاملين بإدارة التراخيص بالجهاز، وهو المهندس أشرف محمد إبراهيم الهش، موظفًا مثاليًا عن شهر مايو 2019، موضحاً أن التكريم يأتى انطلاقاً من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزهم على التميز والتنافس في العمل، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز.
وأوضح «الغيطى» أن تكريم الموظف المثالى سيكون كل شهر، وذلك لتحفيز موظفي الجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أن الإدارة الحديثة تنطلق دائماً من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين، وتحملهم المسؤولية، وقيامهم بها على أكمل وجه.
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