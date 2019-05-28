شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان إدارة منظومة النظافة الجديدة لمحافظة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، آخر مستجدات إدارة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة بمحافظة القاهرة لسرعة دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع، وذلك بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتمت خلال الاجتماع مراجعة المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية، المتمثلة في المحطات الوسيطة، منها 5 محطات ثابتة و4 متحركة، بالإضافة الى الاحتياجات من خطوط المعالجة والتدوير لرفع كفاءة المنظومة وتوفير المعدات المطلوبة وكذا المقالب العشوائية، ومناقشة تكاليف التشغيل لعمليات الجمع وعروض الشركات الخاصة الراغبة في المشاركة في المنظومة بمناطق القاهرة المختلفة، كما تم أيضاً استعراض نتائج الاجتماعات التي عقدتها مجموعات العمل من وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والمالية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المنظومة الجديدة.

وقال «شعراوي» إن الحكومة تسعى إلي رفع معدلات نظافة الشارع، خاصة في الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بالقاهرة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأكد «شعراوي» أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع جميع الشركاء، وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذا المجال.

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وشدد الوزير على أهمية تشجيع دور الشباب والمجتمع المدني وتبنى المبادرات العاملة على الأرض، والتي لها دور فاعل على المواطن، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل وحدة للعقود لمراجعة أي عقود جديدة خلال الفترة المقبلة بين المحافظات والشركات العاملة في منظومة النظافة بمراحلها المختلفة للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ظهور أي مشكلات في العقود المُوقَّعة مع الشركات بعد عملية التوقيع.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة إن الهدف من الاجتماع مراجعة وتدقيق جميع متطلبات منظومة النظافة بالقاهرة، مشيرة إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة للمخلفات، والتي ستسهم في خلق صناعة وطنية جديدة.

وأضافت «فؤاد» أن شركات وزارة الإنتاج الحربي ستسهم في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وإنشاء الهيئة العربية للتصنيع عدداً من المحطات الوسيطة، بالإضافة إلى المدافن الصحية، التي سيتم إنهاؤها خلال 6 أشهر.

وتابعت أن المنظومة تسعي الي الحد من تلوث الهواء والمياه، إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية، مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات.

واستطردت «فؤاد» أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكولات بين الهيئة العربية للتصنيع والمحافظات.