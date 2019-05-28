شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببرلين: تعزيز التعاون مع التحالف الألماني لمزيد من الترويج السياحي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير المصري في برلين، دكتور بدر عبدالعاطي، الزخم القوى الذي يشهده قطاع السياحة المصري، ولاسيما السياحة الثقافية، منوهاً بالاكتشافات الأثرية المتلاحقة في مصر، وتدشين العديد من المتاحف الكبري على مستوى البلاد مثل متحف الحضارة، وقرب افتتاح المزيد من المتاحف، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، فضلاً عن قرب افتتاح مطار سفنكس لتيسير عملية زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

جاء ذلك، خلال لقاء سفير مصر ببرلين مع رئيس تحالف شركات السياحة الألمانية والأوروبية للسياحة المتميزة، توماس بويسل، الذي يُعد أكبر تحالف لشركات ووكالات السياحة على مستوى القارة الأوروبية، طبقاً لعدد شركات السياحة الأعضاء فيه، وذلك في إطار جهود السفارة المستمرة في برلين للترويج السياحي لمصر، خاصة السياحة الثقافية.

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وأضاف «عبدالعاطي»: «نتطلع لتعزيز التعاون مع التحالف الألماني بهدف المزيد من الترويج السياحي لمصر، وبصفة خاصة السياحة الثقافية».

بدوره، أكد «بويسل» الأهمية البالغة التي يُولِيها التحالف الألماني- الأوروبي، الذي يترأسه، لقطاع السياحة المصري، خاصة السياحة الثقافية، مشيراً إلى النجاح المبهر الذي شهده المؤتمر السنوى للتحالف لعام 2014، والذي تم تنظيمه في مدينة الأقصر.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف التواصل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز عملية الترويج السياحي لمصر داخل ألمانيا، وبحث إمكانية تنظيم المؤتمر السنوى للتحالف في مصر مرة أخرى، فضلاً عن استضافة السفارة في برلين حدثًا موسعًا للترويج لقطاع السياحة المصري، بمشاركة جميع الشركات الأعضاء في التحالف الألماني، وكبار المسؤولين الألمان في مجال السياحة خلال الأسابيع القادمة.