انت الان تتابع التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم الإثنين، في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 436,382 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 97% من الطلاب المستهدفين لأداء الاختبار إلكترونيا.

وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 388,145 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 97,61%، من إجمالي مستهدف 397,625 طالبا في 1786 مدرسة، فيما أدى 141,289 طالبا الامتحان ورقيًا.وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت

وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 388,145 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 97,61%، من إجمالي مستهدف 397,625 طالبا في 1786 مدرسة، فيما أدى 141,289 طالبا الامتحان ورقيًا. وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 48,237 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 92,76%، من إجمالي مستهدف 52,000 طالب وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 8,300 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا. Advertisements تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، التي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب، ففي محافظة الفيوم: قامت طالبة بالدخول بالكود الخاص بزميلتها تم التنبيه بعمل تقرير بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكين الطالبة من أداء الامتحان. وفي محافظة المنوفية وصل طالبان إلى لجنة الامتحان وأبلغا المراقب بأنهما فقدا كلمة السر الخاصة بالتابلت الخاص بهم، على الفور تواصلت غرفة العمليات مع الشركة وتم حل المشكلة وإرسال كلمة السر للطالبين للتمكن من أداء الامتحان. ورصدت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية، حضور مجموعة من الطلاب بمدرسة الإخلاص بإدارة غرب الإسكندرية بدون الكود الخاص بهم وقامت المدرسة بطباعة الكود وتسليمه للطلاب لأداء الامتحان إلكترونيًا. كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الإبلاغ عن مشكلة كود بإحدي المدارس وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنبيه بأداء الامتحان ورقيًا في وقته حرصاعلي مصلحة الطلاب. وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: 97% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الفلسفة إلكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.