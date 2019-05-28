انت الان تتابع العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بالقليوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

عثر أهالي قرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ على جثة عامل زراعي، داخل مسكنه في القرية، تم إبلاغ رجال الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتوّلت النيابة التحقيق. تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بانبعاث رائحة كريهة من مسكن المدعو "مصطفى.م"45 سنة، عامل زراعي، وعندما قاموا بفتحه وجدوه متوفيا داخل مسكنه، وجثته في حالة تعفن. تبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفي كان يعيش بمفرده بعد ترك زوجته وأبنائه المسكن لإصابته بمرض الصرع.

كما أفادت التحريات أن الوفاة طبيعية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وأول من أمس، تعدى سمكرى سيارات في قرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ على سائق توك توك بمطواة فأصابه بجرح طعني نافذ بالظهر، على أثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور في الشارع، وسط ذهول المارة،

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