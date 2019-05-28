شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تواصل نشاطها الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل حسين الزناتى السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين استضافة فرق الفنون الشعبية والاستعراضية لتقديم عروضها على خشبة مسرح النقابة ضمن برنامج فني مكثف نظمته النقابة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة فاستضافت فرق للفنون الشعبية من محافظات مصر ولتي توثق وتعكس هوية وتراث كل محافظة على حدة. عبر عروضها الاستعراضية والتي جمعت بين الغناء والرقص ومنها عروض للعريش والتي قدمت فقرات غنائية واستعراضية من التراث الفولكلوري للعريش فضلا عن غنائيات معاصرة مع فقرات غنائية وراقصة تعكس التراث السيناوي في مجمله وأيضا فرقة سوهاج للفنون الشعبية.

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وكان العرض الأحدث لفرقة بور سعيد والسمسمية التي تجسد هوية ومذاق فنون مدن القناة وكان حسين الزناتي قد أوضح الهدف الرئيسي من استضافة هذه الفرق ففوق كونها تقدم ليال رمضانية ممتعة لأبناء النقابة وأسرهم فهي أيضا أختيرت بدقة للتعريف بالتراث الشعبي والفولكلوري في محافظات مصر باعتبار أن هذا النشاط النوعي يمثل رافدا من الثقافة الشعبية للجماهير للوقوف على ثراء التراث المصري في مجمله وأنه يقدم هذه العروض للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان وأضاف أن هذا يأتي في إطار الاتفاق الذي جرى بين نقابة الصحفيين لإقامة ٤ عروض فنية لفرق الفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين.

نقابة الصحفيين تواصل نشاطها الفني

و في العرض الأحدث لفرقة بورسعيد الشعبية ومديرها ومدرب الرقصات ومصممها هو محمد حسن صالح وشارك فيها الراقصون محمد جمال وأحمد وائل ووليد رمضان وأحمد صلاح وحسن زكريا وأحمد جمال والفنانات فاطمة رضا وسلمي الراوي ومنار مصطفي ومنار مصطفي ونورهان علاء وكانت الفرقة الموسيقية مؤلفة من محمد غندر عازف السمسمية والعازفون إسلام صديق وحسن العربي وموهاب غزال ومحمود جلبي ومطربون وكورال السيد صالح والسيد طه وعبدالرحمن سعد ومحمود رحيم.

وكان البرنامج البورسعيدي لم يقتصر على فنون مدن القناة وإنما قدم فقرات أخرى تضمنت استعراضات وغنائيات داخلة في نسيج الاستعراض ومنها استعراضات من جنوب مصر لتتوج النقابة برنامج نشاطها الفني بهذا العرض المتميز والمتنوع والذي جمع بين مذاقات مختلفة من أكثر من محافظة مما يؤكد على وحدة الإبداع المصري وتناغم صوره وروافده.