شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد عددا من المصانع بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عددا من المصانع بمدينة السادات ،جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمدينة السادات للوقوف على الحالة العامة للمدينة والإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور رئيس المدينة، ورئيس جهاز مدينة السادات، ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة، والنائب سامى المشد عضو مجلس النواب.

محافظ المنوفية يتفقد عددا من المصانع بمدينة السادات

حيث تفقد المحافظ الشركة الهندسية للصناعة والتي تعمل على صناعة التروسيكلات والصناعات المغذية للسيارات وكذا تفقد شركة أويل تك للزيوت والمنظفات وتفقد خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة عن مراحل الإنتاج المختلفة موضحا أن حجم العمالة بالشركة ٥٠٠ عامل ويقوم المصنع بإنتاج الزيوت والمنظفات للسوق المحلى والتصدير للخارج.

محافظ المنوفية يتفقد عددا من المصانع بمدينة السادات

وفى ذات السياق تفقد المحافظ شركة أوليو مصر للأوليو الكيماويات والتى تقوم بإنتاج الأحماض الدهنية المجزأة والمقطرة والجريسلين والتى تستخدم في صناعات البويات ومستحضرات التجميل والصابون والمطاط ويبلغ حجم العمالة بالمصنع ١٢٠ عامل، هذا وأشاد المحافظ بوجود تلك المنتجات ذات الجودة العالية معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً على دعمه الكامل للاستثمار وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين لخلق مناخ استثمارى جيد يساعد على النهوض بالوضع الاقتصادى للدولة وفتح مجالات جديدة لجذب الإستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين مما يعمل على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومى ،مؤكدا على أن المنطقة الصناعية بالسادات ذات صرح عملاق فهي تعد قاطرة للتنمية الصناعية، مشيراً إلى دعم المحافظة الكامل للمستثمرين للإرتقاء والنهوض بالمنطقة الصناعية لدورها الحيوي في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية شاملة بالمحافظة.