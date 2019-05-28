شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 إثر تصادم سيارتين في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 2 مصرعهما وأصيب 7 آخرون في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع الأسمنت بدائرة بنى سويف وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن المتوفين هم طه حسن نمر، 45 سنة، من محافظة المنيا، والمتوفى الثانى منصور جمال محمد، 44 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام والمصابون هم محمد إسماعيل محمد، 42 سنة، موظف، مصاب بجرح بالجبهة، وإسماعيل نبوت محمد، 13 سنة، من المنيا، مصاب باشتباه فى كسر بالساق اليسرى وجرح بالرأس، وشريف مصطفى عامر، 11 سنة، مصاب، باشتباه فى كسر بالقدم اليسرى، ونجاة محمد خميس، ٣٦ سنة، لا تعمل. مصابة بكدمات بالجسم.

إضافة إلى محمد سيد عطية، 38 سنة، عامل من المنيا، مصاب بكسر بالساق اليمنى وأحمد خميس محمد، ٤٥ سنة، عامل من المنيا، مصاب باشتباه فى نزيف داخلى بالبطن واشتباه فى كسر بالعمود الفقرى، ونبوت محمد خميس، 40 سنة، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.