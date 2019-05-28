تحالف جديد لـ"العربية للتصنيع" لتوفير منظومة نقل ذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة فيما يخص منظومة نقل ذكية توفر أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصري.

جاء هذا خلال توقيع مذكرتين للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة EM TEST السلوفاكية وعدد من الشركات الوطنية وهي شركات مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيليتي وفوري.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أوضح "التراس" أن التحالف يهدف لتطوير صناعة النقل الذكية بالقاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.

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وأضاف "التراس" أنه جرى الاتفاق على الاستفادة من القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة المكونات والدوائر والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمنظومة التشغيل والإدارة الذكية والتحصيل الإلكتروني لأسطول نقل الركاب، مؤكدا أهمية الحوكمة في مجال النقل وتقديم حل متكامل لمنظومة النقل الذكية يضم التصنيع والبرمجيات، بالإضافة إلى التطبيق العملي الملائم للسوق المحلي.

وأكد Ladislav Heglas نائب شركة EM TEST السلوفاكية، دعم نقل وتوطين التكنولوجيا لمنظومات النقل الذكية، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تصنيع الأجهزة والمكونات والدوائر الإلكترونية الخاصة بمنظومة النقل الذكي والتحصيل الإلكتروني؛ نظرًا لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة.

وأوضح الدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر الرائدة في مجال تقديم خدمات النقل العام الذكي والعميل الأول الذي سيتم تزويده بالنظام الآلي الذكي، أن التحالف يتضمن التطبيق العملي لمنظومة التشغيل والإدارة الإكترونية الذكية لخدمة النقل العام طبقا لمنهجية الشركة التي تهدف لتطبيق المعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.