أخبار مصر | تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

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أصدر أ.د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين كلا من أ.د أميرة أحمد يوسف سليمان رئيس لقسم اللغة العربية بكلية البنات وذلك إعتبارا من ٢٠١٩/٥/٨ ولمدة عام.

شمل القرار، تعيين أ.د حنان كامل متولى محمد رئيس لقسم اللغة العبرية بكلية الآداب وذلك إعتبارا من ٢٠١٩/٥/١٠ ولمدة عام، وتعيين أ.د شيرين صادق محمد محمد الجندى رئيس لقسم الإرشاد السياحى بكلية الآداب وذلك إعتبارا من ٢٠١٩/٥/٢٦ ولمدة عام.

أيضًا تعيين، أ.د داليا إبراهيم محمد إبراهيم القرشى رئيس لقسم المواد الحيوية بكلية طب الأسنان وذلك إعتبارا من ٢٠١٩/٥/٢٤ ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين أ.د نور جلال عبد الحميد أحمد رئيس لقسم الأثار بكلية الأداب وذلك إعتبارا من ٢٠١٩/٥/٢٧ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر أ.د عبد الوهاب، قرارا بقيام أ.د هبه بدر أحمد محمد الأستاذ المساعد بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق بأعمال رئيس القسم وذلك إعتبارا من ٢٠١٩/٥/٢٤ ولمدة عام، وقيام الدكتور أحمد مصطفى صبرى عبد الجواد الأستاذ المساعد بقسم الدراما والنقد المسرحى بكلية الآداب بأعمال رئيس القسم وذلك إعتبارا من ٢٠١٩/٥/٢٧ ولمدة عام.