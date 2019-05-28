أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الحركة الوطنية": زيارة السيسي لإفريقيا تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الحركة الوطنية": زيارة السيسي لإفريقيا تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من الدول الإفريقية، استكمال لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية واضطلاع مصر بدورها في رئاسة الاتحاد الأفريقى والعمل على زيادة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وعرض الفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الإفريقية وزيادة حجم الصادرات المصرية انطلاقا من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي تم انضمام ٢٢ دولة أفريقية لها حتى الآن.

وأضاف في تصريحات له، أن مصر تحتاج المزيد من الانتشار والتوسع في النفاذ إلى كافة الأسواق الإفريقية بما يعزز قدراتنا التصديرية بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق كافة المؤشرات المستهدفة للاقتصاد المصري إلى جانب تفعيل الدور المحوري لمصر على المستوى السياسي، إقليميا وقاريا ودوليا لتكون نقطة ارتكاز وحلقة الوصل بين الدول الأوروبية والأفريقية.