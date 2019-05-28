أخبار مصر | حفل إفطار بجامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل إفطار بجامعة عين شمس بحضور رئيس مجلس النواب "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وبرعاية ا. د نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، حفل إفطارها السنوي.

وحضر الحفل ا.د علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ا. د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نيافة الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، ا. د أحمد زكي، بدر وزير التنمية المحلية السابق، ا. د محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة السابق، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ا. سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرو العموم ولفيف من العاملين يالجامعة.