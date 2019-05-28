أخبار مصر | تشطيب نفقي بورسعيد استعدادا لافتتاحهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشطيب نفقي بورسعيد استعدادا لافتتاحهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الشركات المنفذة، أعمال تشطيب نفقي بورسعيد، على أن يتم افتتاحهما فى أعياد يونيو المجيدة؛ ليبدأ عصر جديد للمناطق الصناعية والمدن السكنية بشرق بورسعيد، خاصةً مدينة سلام عاصمة مصر الاقتصادية الجديدة.

وبدأ العمال في تركيب ماكينة الحفر لإنشاء نفق بمحافظة السويس أسفل قناة السويس، ضمن 3 أنفاق جديدة الأول بالسويس والأخرين بالإسماعيلية بمنطقة أبو سلطان ليرتفع عدد الإنفاق الجديدة إلى 7 أنفاق سيارات بجانب نفق الشهيد أحمد حمدي القديم.

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وتم افتتاح نفقين بمحافظة الإسماعيلية، تحت اسم "تحيا مصر" وسيتم افتتاح نفقي بورسعيد خلال أعياد يونيو المجيدة.

وتربط أنفاق قناة السويس الجديدة، سيناء بوادي النيل، وتختصر زمن العبور إلى دقائق بدلاً من أيام، وتخدم خطة مصر لنقل ١٠ ملايين مصري إلى سيناء خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن مصر تمتلك 4 ماكينات حفر، تم شرائهم من المانيا فى ٢٠١٥ بدلاً من تأجيرهم، وجارٍ التخطيط لشراء 4 ماكينات أخرى لتنفيذ خطة مصر الطموحة بإنشاء خطوط مترو بالدلتا والصعيد.