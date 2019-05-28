أخبار مصر | تنفيذ محور الملك عبد الله بتكلفة 5 مليارات جنيه للقضاء على الزحام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ محور الملك عبد الله بتكلفة 5 مليارات جنيه للقضاء على الزحام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الدولة مع بداية الموازنة الجديدة لتنفيذ محور ضخم تحت اسم الملك عبد الله بتكلفة خمسة مليارات جنية للقضاء علي الزحام وتخفيف الضغط علي الطرق في القاهرة الكبرى.

المحور الجديد سيكون بطول 14.5 كم ويضم 6 حارات ويقلل المدة من 35 دقيقه الى 10-14 دقيقه يربط مناطق (المنيب - العمرانية - ارض اللواء - بولاق الدكرور - امبابة - الوراق - اوسيم - روض الفرج) ويخلق بهم سيولة مرورية.

وبدأت المحافظة منذ شهور، إزالى المعوقات بالمسار ونقل الاسواق الشعبية ابرزها سوق بولاق الدكرور ، وسيتم انشاء كيانات استثماريه بطول المحور مولات تجارية واسواق وحدائق ومنتزهات وجراجات متعدده الطوابق.

وسيتم ربط المحور مع محطات مترو القاهرة الخط الثانى ويوفر 100 مليون جنيه سنوياً سولار ويستخدمه 250 ألف سياره يوميا منهم ١٥٠ ألف سيارة من سكان الأقاليم مما يخفف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطيه والبحر الأعظم.