وزير الخارجية يقيم مأدبة إفطار للسفراء الأفارقة(صور)

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عقد سامح شكري وزير الخارجية، اجتماعا، اليوم، مع سفراء دول إفريقية بالقاهرة، أعقبه حفل إفطار رمضاني. يأتي هذا بالتزامُن مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم تنظيمها بهدف تعزيز التواصل بين وزارة الخارجية وسفارات الدول الإفريقية الشقيقة في القاهرة. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد حرص مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، على تعزيز العمل الإفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

وأشار إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الإفريقية على العمل سويا لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعا. كما استعرض شكري أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الإفريقي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية

وأشار إلى اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الإفريقية على العمل سويا لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعا. كما استعرض شكري أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الإفريقي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأبرزها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بالإضافة إلى موضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أشار إلى أن المسئولية الجماعية للدول الإفريقية الشقيقة تقتضى صياغة مستقبل أفضل لشعوب القارة، وتعزيز الفرص المتاحة أمام المرأة والشباب. وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض مُجمّل الفعاليات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي. Advertisements كما أشار إلى اعتزام مصر استضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

وحرص الوزير شكري على الاستماع إلى السفراء الحضور وتبادل الآراء والرد على الاستفسارات، إذ تم التطرُّق، خلال النقاش مع وزير الخارجية، إلى العديد من المسائل والقضايا التي تهم القارة الإفريقية وما يتصل بالعمل من أجل تعزيز الروابط ودعم العمل الإفريقي المشترك. وتحدث سفير الكاميرون "محمود لابارنج"، عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالقاهرة، مشيرا إلى حرص السفراء الأفارقة بالقاهرة على لعب دورا نشطا والمساهمة في كل ما يدفع قدما بأنشطة الاتحاد الإفريقي.

كما قدّم الشكر لما تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالعمل الإفريقي، مشيرا إلى مجهودات وزارة الخارجية والمؤسسات المصرية بغية تقديم العون وتيسير عمل السفارات الإفريقية بالقاهرة. واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أقام حفل إفطار للسفراء الأفارقة عقب الاجتماع.

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