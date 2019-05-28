شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 60 فدانًا لإقامة منطقة لوجستية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إنه تم تخصيص 60 فدانا غرب مدينة الغردقة لإقامة منطقة لوجستية للسلع الغذائية والاستهلاكية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وخفض الأسعار وتكلفة النقل من المنتج إلى المستهلك.
أضاف المحافظ، في بيان، أن الموقع الذي تم تخصيصه تم تحديده بجوار المنطقة الصناعية بالطريق الدائري غرب الغردقة، المواجهة لمدينة الحرفيين لتحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة، مشيرا إلى أن هدف المنطقة معاونة أصحاب مزارع الوجه القبلي لتصريف منتجاتهم وإمداد أسواق المحافظة والقرى السياحية باحتياجاتهم اليومية من الخضار والفاكهة.
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