شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 28 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان «رمضان في أفريقيا»، للتعرف على العادات المتعددة للبلدان الأفريقية، خلال شهر رمضان بمشاركة عدد من الباحثين من مصر والكاميرون ورواندا وتشاد.
يلتقي رئيس الوزراء الإسباني لتصريف الأعمال، بيدرو سانشيز، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لكسب الدعم لخططه لزيادة نفوذ بلاده في المؤسسات الأوروبية.
يفتتح أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتش، أعمال القمة النمساوية العالمية المعنية بمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة وسط حضور دولي رفيع المستوى.
تبدأ في سوهاج أعمال القافلة التعليمية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها «أدبي وعلمي» في المراجعات النهائية للمواد الأساسية مجانًا، وتستمر حتى بعد غد الخميس.
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