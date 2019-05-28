شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 منشآت طبية «تعمل دون ترخيص» في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إغلاق 8 منشآت طبية مخالفة، 6 عيادات خاصة ومعملي تحاليل طبية في قرية بيلفيا التابعة لمركز بني سويف، لتشغيلها دون تراخيص وعدم مطابقتها للاشتراطات اللازمة.

جرى تكليف الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، والدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة من العلاج الحر، برئاسة مصطفى جمال، مسؤول العلاج الحر بالإدارة الصحية لمركز بني سويف، للمرور على المنشآت الطبية بقرية بيلفيا.

أشار «حميدة» إلى أن الحملة مرت على 19 منشأة طبية متنوعة «عيادات خاصة، معامل تحاليل، مراكز علاج طبيعي»، لمراجعة تراخيصها ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المحددة، وأسفرت عن إغلاق 8 منشآت.